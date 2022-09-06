Указ о назначении Страконя подписал президент Владимир Зеленский. Это произошло 6 сентября.

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Назначить Страконя Богдана Юрьевича председателем Васильевской районной государственной администрации Запорожской области,

– говорится в указе.

До этого Страконь был временным исполняющим обязанности главы РГА.

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6 сентября в центре оккупированного Бердянска прогремел взрыв. Это произошло возле административных зданий, которые захватили россияне. По данным СМИ, в городе взорвали автомобиль так называемого "коменданта" артема бардина. Сейчас марионетка кремля находится в тяжелом состоянии в больнице.

В тот же день мощный взрыв раздался и во временно оккупированном Энергодаре. После громкого звука в городе исчезли свет и водоснабжение. Что именно случилось – пока неизвестно. Однако мэр Дмитрий Орлов не исключает вероятности российских провокаций.

Корреспондент 24 канала рассказал, как сейчас проходит обучение в оккупированных школах в Запорожье. По его словам, по учебным заведениям ходят российские военные, а учащимся постоянно включают гимн государства-агрессора. В то же время родителей заставляют отдавать своих детей на эту промывку мозгов, в противном случае – им угрожают.

В Токмаке оккупанты пытались задержать местного 38-летнего жителя. Когда захватчики приблизились к мужчине, тот взорвал себя вместе с россиянами под крик "Слава Украине". Известно, что партизан помогал Вооруженным Силам Украины корректировать удары по врагу.

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