Указ о назначении Страконя подписал президент Владимир Зеленский. Это произошло 6 сентября.

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Назначить Страконя Богдана Юрьевича председателем Васильевской районной государственной администрации Запорожской области,
– говорится в указе.

До этого Страконь был временным исполняющим обязанности главы РГА.

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