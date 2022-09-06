Указ про призначення Страконя підписав президент Володимир Зеленський. Це відбулося 6 вересня.

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Призначити Страконя Богдана Юрійовича головою Василівської районної державної адміністрації Запорізької області,

– мовиться в указі.

Перед тим Страконь був тимчасовим виконувачем обов'язки голови РДА.

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6 вересня в центрі окупованого Бердянська прогримів вибух. Це трапилося біля адміністративних будівель, які захопили росіяни. За даними ЗМІ, у місті підірвали автомобіль так званого "коменданта" артема бардіна. Зараз маріонетка кремля перебуває у важкому стані в лікарні.

У той же день потужний вибух пролунав і в тимчасово окупованому Енергодарі. Після гучного звуку в місті зникло світло та водопостачання. Що саме трапилося – наразі невідомо. Однак мер Дмитро Орлов не виключає ймовірність російських провокацій.

Кореспондент 24 каналу розповів, як зараз відбувається навчання в окупованих школах на Запоріжжі. За його словами, по навчальних закладах ходять російські військові, а учням постійно вмикають гімн держави-агресорки. Водночас батьків змушують віддавати своїх дітей на цю промивку мізків, в іншому разі – їм погрожують.

У Токмаку окупанти намагалися затримати місцевого 38-річного мешканця. Коли загарбники наблизилися до чоловіка, той підірвав себе разом з росіянами під вигук "Слава Україні". Відомо, що партизан допомагав Збройним Силам України коригувати удари по ворогу.

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