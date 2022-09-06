Указ про призначення Страконя підписав президент Володимир Зеленський. Це відбулося 6 вересня.

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Призначити Страконя Богдана Юрійовича головою Василівської районної державної адміністрації Запорізької області,
– мовиться в указі.

Перед тим Страконь був тимчасовим виконувачем обов'язки голови РДА.

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