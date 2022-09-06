Вкрай складною може бути ситуація з опалювальним сезоном для мешканців Запоріжжя. На цьому наголосив секретар міської ради Анатолій Куртєв.

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У місті опрацьовують можливі сценарії

Як зазначив Куртєв, міська влада розмірковує над усіма можливими сценаріями. Наприклад, ті, коли мешканці залишилися як без тепла, так і без світла взимку.

Зрозуміло, що за таких обставин більша частина людей буде евакуйована. Але так само зрозуміло, що з тих чи інших причин виїдуть не всі, і частина людей все ж таки залишиться у Запоріжжі,

– зауважив він.

Наразі у критичних випадках планують відкривати центри обігріву на базі територіальних інформаційних центрів, лікарень, комунальних установ, об'єктів, які перебувають на балансі фонду Державного майна. Що стосується опалення, то для цього використовуватимуть альтернативні джерела енергії.

Централізованими пунктами обігріву можуть стати також школи. Мовиться про ті, у яких є вугільні котельні. Їх підготують до роботи під час опалювального сезону, а також забезпечать паливом.

Укриття також можуть стати пунктами обігріву. Наразі в них проводять інвентаризацію. Під час неї виявлять ті сховища у житлових будинках, які можна буде переобладнати. Після цього керівні компанії та ОСББ отримають рекомендації, які дозволять використовувати сховища для обігріву мешканців.

Запоріжжя отримає мобільні котельні

Куртєв також зауважив, що місто вже домовилося з Агентством США з міжнародного розвитку. Воно передасть Запоріжжю 24 мобільні котельні. З їхньою допомогою теплом забезпечуватимуть медичні заклади. Варіанти підключення цих котелень має розробити концерн "Міські теплові мережі".

Партнери також нададуть автономні генератори. Уже відомо про встановлення резервних дизель-генераторних станцій у Міській лікарні екстреної та швидкої медичної допомоги та міській лікарні №9.

Ще місто отримало генераторні станції, якими забезпечили п'ять медичних закладів. Крім того, генераторами забезпечені комунальні підприємства – "Водоканал", а також концерн "Міські теплові мережі".

Так, зима буде нелегкою. Але ж ми українці. А отже ми сильні і, отже ми встоїмо. У кожного з нас зараз свій складний фронт. Але разом ми переможемо за будь-яких обставин,

– наголосив Куртєв.

Нагадаємо, що напередодні політолог Олександр Антонюк прокоментував ситуацію довкола опалювального сезону. Він наголосив, що питання обігріву помешкань дійсно буде гостро стояти перед українською владою. Водночас він зауважив, що слід очікувати на те, що холодніше буде в тих оселях, які ближче розташовані до лінії фронту.

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