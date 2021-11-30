Президент Владимир Зеленский назначил нового начальника контрразведки СБУ. Им стал Александр Поклад. Предшественником Поклада на должности был Александр Руснак.

Александра Руснака глава государства уволил накануне – 29 ноября. А уже на следующий день Зеленский подписал указ о назначении Поклада.

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Руснак возглавлял Департамент в течение 2 лет

Руснак был руководителем Департамента контрразведки в течение 2 лет. Предшественник Поклада на посту – генерал-майор СБУ, доктор юридических наук и доцент.

Что известно об Александре Покладе

Что касается Поклада, то он в звании подполковника был награжден президентом орденом "За мужество" ІІ степени в 2020 году. Награждение состоялось по случаю Дня СБУ.

Также по информации СМИ, именно Александр Поклад руководил спецоперацией по задержанию полковника "Альфы" Юрия Расюка, который готовил убийство генерала СБУ Андрея Наумова.

Поклада называют и главой спецоперации по задержанию подозреваемого в государственной измене генерала СБУ Валерия Шайтанова в апреле 2020 года.

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