Зеленский назначил нового председателя Сумской ОГА: фото

Президент Владимир Зеленский 25 июня подписал указ о назначении главы Сумской ОГА. Теперь эту должность будет занимать Дмитрий Живицкий.

Глава государства провел встречу с новым руководителем областной государственной администрации и вручил ему служебное удостоверение.

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Президент отметил, что Дмитрий Живицкий "хорошо" знает Сумскую область, ведь это его "родная область". А также "хорошо осведомлен в проблемах, которые существуют в сфере дорожного хозяйства регионов".

Уверен, что в качестве председателя облгосадминистрации вы сможете использовать эти знания и добьетесь конкретных результатов для развития области и улучшения качества жизни сумчан,

– добавил Владимир Зеленский.

Зеленский назначил нового главу Сумской ОГА / Фото Офиса Президента