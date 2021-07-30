Должность была вакантной 2 года: Зеленский назначил главу Миссии Украины при НАТО

Президент Владимир Зеленский 30 июля назначил Наталью Галибаренко главой Миссии Украины при НАТО. Эта должность была вакантна еще с августа 2019 года. Также глава государства назначил послов в 4 странах.

Ранее главой Миссии Украины при НАТО был Вадим Пристайко. Однако в 2019 году его назначили заместителем главы администрации президента, а затем – министром иностранных дел.

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Исполняющим обязанности руководителя миссии сначала стал Алексей Селин, впоследствии – Георгий Толкачев.

Что известно о Галибаренко

Наталья Галибаренко работала послом Украины в Великобритании с августа 2015 года. Однако 20 июля 2020 года Зеленский уволил ее.

В 2014 – 2015 годах она была первой заместительницей министра иностранных дел.

В целом Галибаренко работает в сфере дипломатии с 2000 года.



Наталья Галибаренко / Фото Укринформа

Зеленский назначил 4 послов