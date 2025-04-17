Зеленский назначил новых глав Сумской, Луганской ОВА и уволил начальника Херсонской ГВА

Президент Владимир Зеленский подписал указы о назначении новых глав Сумской и Луганской областных военных администраций. Кроме этого, он также уволил начальника Херсонской городской военной администрации.

Соответствующие указы появились на сайте Офиса Президента. Об этом сообщает 24 Канал.

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Кто возглавит Сумскую и Луганскую ОВА

Новым главой Сумской ОВА стал Олег Григоров. Ранее он работал заместителем начальника Главного управления Национальной полиции Украины в Сумской области, также занимал должность начальника следственного управления Нацполиции в Запорожской области и начальника Главного управления Нацполиции в Луганской области.

Тогда как начальником Луганской ОВА Зеленский назначил Алексея Харченко. Заметим, что более 13 лет Харченко был госслужащим, из которых 7 лет – был работником Государственной пограничной службы Украины.

С 2021 по 2023 годы работал в Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины. В сентябре 2024 года был назначен начальником Северодонецкой городской военной администрации.

Кроме этого, президент уволил с должности начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко.