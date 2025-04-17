Відповідні укази з’явилися на сайті Офісу Президента. Про це повідомляє 24 Канал.

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Хто очолить Сумську та Луганську ОВА

Новим очільником Сумської ОВА став Олег Григоров. Раніше він працював заступником начальника Головного управління Національної поліції України в Сумській області, також обіймав посаду начальника слідчого управління Нацполіції в Запорізькій області та начальника Головного управління Нацполіції в Луганській області.

Тоді як начальником Луганської ОВА Зеленський призначив Олексія Харченка. Окрім цього, президент звільнив з посади начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка.