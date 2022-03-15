Зеленский назначил новым главой Киевской ОВА Александра Павлюка
15 марта 2022 , 16:43Читати новину українською
Для того, чтобы дополнительно усилить оборону Киевщины и столицы, новым руководителем областной военной администрации назначен Александр Павлюк. Уволенный председатель ОВА Алексей Кулеба будет помогать военному руководству.
Об этом заявил Владимир Зеленский в новом видеообращении, сообщает 24 канал.
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