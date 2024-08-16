Зеленский назначил уполномоченного по санкционной политике: кто им стал

Владимир Зеленский назначил советника-уполномоченного по санкционной политике. Соответствующий указ президент подписал 16 августа.

Так, советником – уполномоченным президента по вопросам санкционной политики стал Владислав Власюк.

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Власюк – уполномоченный по вопросам санкционной политики

Назначить Власюка Владислава Викторовича Советником – уполномоченным Президента Украины по вопросам санкционной политики,

– говорится в тексте указа Зеленского.

Заметим, что ранее Власюк был советником Андрея Ермака. В частности, 8 февраля 2023 в ОП сообщили, что состоялся брифинг для послов "Группы семи" по вопросам усиления санкций против России. На сайте отметили, что встречу провел, в частности, советник руководителя Офиса Президента Владислав Власюк.

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Владислав Власюк на встрече с послами / Фото ОП

Кстати, с апреля 2022 года Владислав Власюк – секретарь Международной рабочей группы по вопросам санкций против России. Речь идет, о так называемой санкционной группе Ермака – Макфола.