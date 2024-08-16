Так, радником – уповноваженим президента з питань санкційної політики став Владислав Власюк.
Призначити Власюка Владислава Вікторовича Радником – уповноваженим Президента України з питань санкційної політики,
– йдеться в тексті указу Зеленського.
Джерело:ОП
Володимир Зеленський призначив радника-уповноваженого з питань санкційної політики. Відповідний указ президент підписав 16 серпня.
Так, радником – уповноваженим президента з питань санкційної політики став Владислав Власюк.
Призначити Власюка Владислава Вікторовича Радником – уповноваженим Президента України з питань санкційної політики,
– йдеться в тексті указу Зеленського.