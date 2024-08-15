Станом на серпень 2024 року Едуард Москальов був командувачем оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Одеса". Що ще відомо про новопризначеного керівника військової комендатури на Курщині, передає 24 Канал.

Дивіться також Зеленський назвав місто, в якому створюється перша військова комендатура на Курщині

Біографія Едуарда Москальова

Так, командувачем ОСУВ "Одеса" Едуард Москальов був від лютого 2023 року по серпень 2024 року.

На початку повномасштабного вторгнення, а саме з березня 2022 року, Москальов обіймав посаду командувача угруповання Об'єднаних сил. Він замінив Олександра Павлюка, який натомість очолив Київську обласну військову адміністрацію.

На посаді Москальов пробув майже рік. Його звільнив Зеленський указом від 26 лютого 2023 року. Натомість Москальова призначили на нову посаду – командувача ОСУВ "Одеса", яку він зберігав за собою донині.

Додамо, що до також Москальов був начальником штабу – першим заступником командувача військ оперативного командування "Схід" Сухопутних військ ЗСУ.

У грудні 2012 року військовий очолював 300 навчальний танковий полк 169 навчального центру Сухопутних військ.

Нагороди Едуарда Москальова

Едуард Москальов має дві державні нагороди. У 2014 році йому присвоїли Орден "Богдана Хмельницького" ІІІ ступеня – за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

Вже після початку повномасштабного вторгнення, а саме у вересні 2024 року, він отримав Орден "Богдана Хмельницького" ІІ ступеня.