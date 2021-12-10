Зеленский назначил Виктора Микиту председателем Закарпатской ОГА
10 декабря 2021 , 21:54Читати новину українською
Источник:Офис Президента
Президент Владимир Зеленский 10 декабря подписал указ о назначении Виктора Микиты председателем Закарпатской ОГА. Перед этим его на должность назначил Кабинет министров.
Зеленский встретился с Микитой. Президент вручил должностному лицу служебное удостоверение.
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Зеленский убежден, что опыт и знания родного края будут способствовать эффективной работе Микиты.
Кто такой Виктор Микита
- Микита родился в 1979 году в селе Ильница Иршавского района Закарпатской области.
- Он окончил Закарпатский лесотехнический техникум по специальности "технолог-экономист". Также в 2002 году стал выпускником Национальной академии внутренних дел Украины. Специальность – "правоведение".
- Начиная с 1999 года, работал по специальности на ряде предприятий, в частности в "Укрпочте", а с 2003 – в правоохранительных органах на разных должностях.
- Полковник Микита был первым заместителем начальника главного управления в центральном аппарате Службы безопасности Украины. Перед этим работал заместителем начальника управления спецслужбы в Запорожской области.
- В 2015 – 2018 годах руководил спецподразделением СБУ Закарпатья по борьбе с организованной преступностью.
Что этому предшествовало
Бывший глава ОГА Анатолий Полосков в ноябре уволился с должности. Он сообщил, что заявления на увольнение написали 3 его заместителя: Игорь Шинкарюк, Мирослав Билецкий и Иштван Петрушка.
Правительство согласовало отставку главы ОГА. Впоследствии Зеленский назначил Петра Добромольского временным председателем Закарпатской ОГА