Президент Владимир Зеленский рассматривает сразу несколько кандидатур на должность посла Украины в Соединенных Штатах. Среди них – бывшие главы правительства и МИД, действующий министр иностранных дел, а также опытный военный, хорошо владеющий английским языком.

Об этом глава государства заявил во время беседы с журналистами.

Кого Зеленский рассматривает на должность посла Украины в США?

Среди возможных кандидатов президент назвал бывшего посла Украины в США Оксану Маркарову. По словам Зеленского, ее уровень соответствует этой должности, поэтому она может вновь возглавить украинское дипломатическое представительство в Вашингтоне.

Может ли Оксана Маркарова стать послом? Достаточен ли ее уровень? Может быть. Могу поделиться с вами мнениями и обсуждениями, которые ведутся по поводу этого человека на эту должность,

– заявил президент.

Также среди претендентов:

Юлия Свириденко – бывшая премьер-министр Украины;

Сергей Кислица – заместитель руководителя Офиса Президента;

Дмитрий Кулеба – бывший министр иностранных дел;

Павел Климкин – бывший глава МИД;

Андрей Сибига – действующий министр иностранных дел.

Зеленский отметил, что не имеет возражений против кандидатуры Климкина. Также он считает, что уровень Сибиги соответствует требованиям к послу в США.

Кроме того, президент не исключил назначения на эту должность опытного военного, хорошо владеющего английским языком.

Напомним, ранее Зеленский уже рассказывал о поиске нового представителя Украины в Вашингтоне. В частности, и среди кандидатур обсуждали Юлию Свириденко, Дмитрия Кулебу и заместителя руководителя Офиса президента Павла Палису. Последний, по словам главы государства, отказался от предложения и попросил вернуть его на фронт.