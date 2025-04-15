Зеленский назвал переговоры с США по ископаемым "позитивными" и анонсировал новые встречи

Президент Владимир Зеленский высказался относительно соглашения с Соединенными Штатами о полезных ископаемых. По его мнению, переговоры по нему были "положительными".

Такое заявление президент сделал 15 апреля во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Одессе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Мы Украина".

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Что заявил Зеленский относительно соглашения о полезных ископаемых

По словам украинского главы государства, встречи с представителями Соединенных Штатов будут продолжаться всю эту неделю, то есть до 20 апреля. После этого украинская и американская команды покажут свои наработки.

Это была встреча технической команды, и встречи на этом уровне в разном формате – и офлайн, и онлайн – будут продолжаться всю эту неделю. После всех этих контактов, когда команды будут готовы, они покажут, что они наработали,

– говорит Зеленский.

Он добавляет, что пока обе стороны закончили встречу положительно.

Заметим, что во время технических консультаций 11 апреля Украина передала США свои предложения по соглашению о редкоземельных металлах. Эта встреча проходила при участии команд министерств юстиции и экономики Украины.