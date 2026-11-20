Президент Владимир Зеленский прокомментировал заявление Дональда Трампа, который назвал российского диктатора Владимира Путина своим другом. Украинский лидер объяснил, как подобные слова влияют на поведение главы Кремля.

Об этом украинский лидер заявил в комментарии CNN.

Как Зеленский отреагировал на слова Трампа о Путине?

20 ноября журналисты спросили у президента Украины, не воспринимает ли Путин слова Трампа как разрешение продолжать агрессию против Украины.

Зеленский ответил, что подобные заявления могут создавать у российского диктатора ощущение безнаказанности.

Если вы говорите о Путине… как будто он друг… конечно, он не чувствует себя убийцей, он не испытывает достаточного давления. Он чувствует, что может продолжать,

– подчеркнул президент.

По словам Зеленского, Путин стремится полностью уничтожить Украину.

Конечно, как называть Путина – это дело президента Трампа… Для нас он – враг, и, конечно, для нас он – убийца. И я думаю, что в основном для людей в мире он – убийца, потому что он убивает,

– заявил украинский лидер.

Считает ли Зеленский США эффективным посредником?

Несмотря на критику высказываний Трампа, Зеленский убежден, что именно Соединенные Штаты обладают наибольшими возможностями влиять на Кремль.

Президент отметил, что Путин, по его мнению, готов прислушаться к США и Китаю. В то же время Пекин пока не демонстрирует желания принимать активное участие в мирном процессе.

Зеленский подчеркнул, что Вашингтон остается самым сильным возможным посредником в переговорах между Украиной и Россией, потому что обладает рычагами влияния на российского диктатора.

Что именно Трамп сказал о Путине?

19 ноября перед началом встречи в китайском Шэньчжэне Дональд Трамп вошел в зал вместе с госсекретарем Марко Рубио и министром финансов Скоттом Бессентом.

Увидев Путина, американский президент улыбнулся и сказал: "Кто он? Он мой друг". После этого Трамп пожал руку российскому диктатору.

Эти слова вызвали критику со стороны американских и европейских политиков.

Напомним, ранее лидер США заявлял, что лидеры Украины и России должны прийти к взаимопониманию, несмотря на сложные отношения и противоположные характеры.