Зеленский назвал самый главный пункт, по которому можно вести переговоры с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что самым главным пунктом в переговорах с Россией является гарантия безопасности, безъядерный статус и нейтралитет нашей страны. Глава государства отметил, что на этот счет можно вести переговоры, но есть условия.

Глава государства подчеркнул, что этот пункт можно закрепить договором. Однако он не должен стать новым Будапештским меморандумом. Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью российским СМИ.

Отметьте Часть погибла, часть взяли в плен, их уже обменяли, – Зеленский о защитниках Змеиного

Именно поэтому Россия начала войну

Владимир Зеленский отметил, что именно из-за этого пункта Россия начала войну, хотя перед этим в кремле только говорили о якобы "угрожающем расширении НАТО, которое не соответствует договоренностям с Западом".

Глава государства подчеркнул, что договоренности по этому пункту также являются и гарантиями безопасности для Украины, поэтому их нужно закрепить договором. Однако он должен пройти ратификацию в парламентах всех стран подписантов и быть утвержденным народом Украины на референдуме.

Зеленский подчеркнул, что гарантия безопасности, если речь идет о внеблоковом статусе Украины, предусматривает конституционные изменения, ведь в украинской Конституции закреплен курс на НАТО. Однако президент заявил, что на эти изменения требуется минимум год.

Референдум состоится в течение нескольких месяцев, а изменения в конституцию будут проходить не менее года в соответствии с действующим законодательством. Минимум год,

– подчеркнул Зеленский.

Однако для всех этих процессов необходимо прекращение огня и вывод российских войск. Хотя, как отметил Зеленский, Россия хочет наоборот.

Президент также подчеркнул, что договор по гарантиям безопасности должны подписывать лидеры государств, то есть Зеленский должен встретиться с Путиным.

Интервью Зеленского российским СМИ: смотрите видео