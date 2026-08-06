Об этом он рассказал в своих соцсетях.

Что сказал Зеленский?

Президент рассказал, что участники совещания доложили об имеющихся потребностях и этапах реализации программ, а также определили график выполнения работ и ответственных за направления, требующие ускорения. К работе привлекли СНБО, Кабинет Министров, Министерство обороны, Службу внешней разведки, командование Воздушных сил ВСУ, команду Brave1 и ведущие предприятия украинской оборонной промышленности.

Владимир Зеленский заявил, что у Украины есть научная база, необходимы компетенции и производственные возможности для создания собственной баллистики и антибаллистической системы.

У украинцев есть соответствующая научная база и компетенция. Можем констатировать, что на требуемый уровень уже вышли и наши производители оружия. Рассчитываем, что на этапе 2026 – 2027 годов Украина достигнет нужных результатов,

– подчеркнул Зеленский.

Отдельно во время совещания обсудили доступ к критически важным компонентам, развитие технологического сотрудничества с партнерами и локализацию производства. Зеленский также сообщил, что программу Freyja продолжают реализовывать, а Украина ожидает присоединения новых государств к Антибалистической коалиции.

Кроме того, по словам президента, участники совещания обсудили сотрудничество с партнерами по ракетам PAC-2 и PAC-3. Он добавил, что ожидает от Министерства иностранных дел и Министерства обороны результатов в коммуникации с союзниками.

Что известно о дефиците ракет к Patriot?

Также министр иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказал о ходе переговоров о предоставлении Украине лицензии на производство снарядов для Patriot. Дипломат заявил, что Украина "борется" за каждую ракету.

Напомним, что Дональд Трамп отклонил просьбу Владимира Зеленского о передаче сотен дополнительных ракет-перехватчиков для Patriot. Как пишет Financial Times, американский лидер объяснил свою позицию тем, что у США ограниченные запасы.