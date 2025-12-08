Зеленский назвал страну, от которой Украина может получить самые сильные гарантии безопасности

Владимир Зеленский считает, что самые сильные гарантии безопасности для Украины могут дать Соединенные Штаты. Вашингтон, по его словам, относится положительно к такому движению.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами 8 декабря, пишет 24 Канал.

Смотрите также Как НАТО готовится к войне и кому в США нельзя доверять: интервью генерала Ходжеса

От кого Украина получит гарантии безопасности?

Президента Украины спросили, верит ли он в гарантии безопасности, которые, вероятно, предоставят партнеры – в то, что они сработают в случае необходимости. В свою очередь, Владимир Зеленский рассказал, какие страны могут их предоставить.

Самые сильные гарантии безопасности, которые мы можем получить, это от Соединенных Штатов Америки. Безусловно, если они не будут по Будапештскому меморандуму,

– сказал украинский политик.

Он добавил, что гарантии безопасности европейских партнеров, в частности "Коалиции желающих", уже готовы. Зеленский пока не получил ответа, на что будут готовы страны Европы в случае повторной российской агрессии.

Что известно о гарантиях безопасности для Украины?