Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины уже 7 лет сдерживают российскую агрессию. Сейчас Украина нуждается в плане действий по членству в НАТО. Это поможет противодействовать Кремлю.

Президент Украины в интервью итальянскому изданию La Repubblica рассказал, что Украина нуждается в определенных действиях для того, чтобы вернуть мир на Донбассе.

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Как достичь мира на Донбассе

И самое лучшее для этого – дать нам План действий по членству в НАТО,

– заявил Зеленский.

По словам президента, ВСУ сдерживают единую агрессию в Европе. Украина противодействует России уже более 7 лет и постоянно совершенствуются.

"Это точно не секрет для тех наших друзей из НАТО, которые приезжают в Украину, принимают участие в совместных учениях с нашими военными, проводят тренинги", – добавил глава государства.

Он уточнил, что понимает, что Украина должна отвечать стандартам НАТО, поэтому и проводят необходимые реформы. Однако, по мнению украинского лидера, сводить все только к реформам нельзя, и особенно сейчас, когда "точно не реформы способны не допустить расширения российской агрессии".

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Оккупация Крыма изменила всю Европу

Зеленский рассчитывает на поддержку НАТО в случае эскалации конфликта со стороны Москвы. Ведь убежден, что оккупация Крымского полуострова изменила "очень многое в жизни Европы".

Даже если еще не все европейцы осознают, какие изменения произошли. Оккупированный Крым стал источником опасности для всего региона Черного моря,

– заявления глава Украины.

В частности, он обратил внимание на то, что до 2014 года в Крыму не было политических репрессий или преследований по религиозному признаку, масштабных экологических катастроф, угрозы размещения ядерного оружия. Однако теперь все это из-за российской агрессии есть на полуострове.

Обратите внимание! Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил Дмитрия Кулебу, что Украина может рассчитывать на полную поддержку НАТО, а определять перспективы ее членства будут только страны Альянса. Ни одно третье государство, в частности Россия не может этому помешать.