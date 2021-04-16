Володимир Зеленський заявив, що Збройні сили України вже 7 років стримують російську агресію. Наразі Україна потребує Плану дій щодо членства в НАТО. Це допоможе протидіяти Кремлю.

Президент України в інтерв'ю італійському виданню La Repubblica розповів, що Україна потребує певних дій для того, аби повернути мир на Донбасі.

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Як досягти миру на Донбасі

І найкраще для цього – дати нам План дій щодо членства в НАТО,

– заявив Зеленський.

За словами президента, ЗСУ стримують єдину агресію у Європі. Україна протидіє Росії вже понад 7 років і постійно вдосконалюються.

"Це точно не секрет для тих наших друзів із НАТО, які приїжджають в Україну, беруть участь у спільних навчаннях з нашими військовими, проводять тренінги", – додав глава держави.

Він уточнив, що розуміє, що Україна має відповідати стандартам НАТО, тому й проводять необхідні реформи. Однак, на думку українського лідера, зводити все лише до реформ не можна, і особливо зараз, коли "точно не реформи здатні не допустити розширення російської агресії".

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Окупація Криму змінила всю Європу

Зеленський розраховує на підтримку НАТО у випадку ескалації конфлікту зі сторони Москви. Адже переконаний, що окупація Кримського півострова змінила "дуже багато в житті Європи".

Навіть якщо ще не всі європейці усвідомлюють, які зміни відбулись. Окупований Крим став джерелом небезпеки для всього регіону Чорного моря,

– заяви глава України.

Зокрема, він звернув увагу на те, що до 2014 року в Криму не було політичних репресій чи переслідувань за релігійною ознакою, масштабних екологічних катастроф, загрози розміщення ядерної зброї. Однак тепер все це через російську агресію є на півострові.

Зверніть увагу! Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запевнив Дмитра Кулебу, що Україна може розраховувати на повну підтримку НАТО, а визначати перспективи її членства будуть лише країни Альянсу. Жодна третя держава, зокрема Росія – не може цьому завадити.