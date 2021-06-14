Зеленский назвал вопросы, которые поднимет во время встречи с Байденом

Недавно Владимир Зеленский получил приглашение от своего американского коллеги Джо Байдена посетить США. В Вашингтоне украинский лидер планирует обсудить ряд вопросов.
Планы на предстоящий разговор Владимир Зеленский раскрыл в совместном интервью Agence France-Presse, Reuters и Associated Press.
Важно Зеленский пообещал Байдену шаги, за которые США помогут Украине вступить в НАТО, – СМИ
О чем будут говорить Зеленский и Байден
Во время встречи с лидером Соединенных Штатов Владимир Зеленский надеется обсудить:
- вопрос предоставления Украине Плана действий по членству в НАТО,
- экономическую поддержку,
- ситуацию по безопасности на Востоке страны.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что Зеленский может встретиться с американским президентом Джо Байденом уже в конце июля. Планируется, что это будет полноценный визит президента Украины в США.
У президента Зеленского есть установка: мы не занимаемся политическим туризмом, мы не ездим просто так. И мы уже работаем с американской стороной, чтобы этот визит был максимально результативным,
– подчеркнул Кулеба.
Он добавил, что вместе с президентом в Вашингтон отправится большая делегация, ведь повестка дня будет широкая. Глава МИД Украины отметил, что украинская сторона уже работает над ключевыми элементами программы и договоренностями.