Для России захват Авдеевки – самое большое достижение за 9 месяцев войны, – Зеленский

О том, что украинские военные вышли из Авдеевки, стало известно 17 февраля. Зеленский заявил, что единственным достижением и завоеванием России за последние девять месяцев является именно город Авдеевка.

Для России взятие Авдеевки является самым большим достижением за девять месяцев войны. Однако президент отказался считать отсутствие прогресса со стороны страны-агрессора признаком "новой страницы" в войне. Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью главному политическому ведущему FOX News Брету Байеру.

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Зеленский дал интервью с линии фронта

Президент разговаривал с Бретом Байером, сидя меньше, чем в километре от российских войск. Там он похвалил работу армии и отказался обсуждать любой "План Б" для своих войск. Зеленский также продолжал настаивать на необходимости поставок от союзников, в частности, от США.

Мы должны выжить. Мы должны найти какие-то параллельные шаги или правила, но вы понимаете, что эта помощь имеет решающее значение. Без нее у нас будет все больше и больше таких героических ребят, которые будут лежать в больницах, потому что если у вас нет настоящего защитного щита и мощной артиллерии, конечно, вы потеряете людей,

– сказал он.

Какие достижения Украины за два года войны

Президент отметил, что за два года войны украинские воины освободили Харьковскую область и уничтожили много кораблей российского флота. Не стоит также забывать о разблокировании Черного моря, что позволило вернуть зерновые маршруты.

Это мы сделали в течение двух лет. Да, последний год был для нас самым сложным, но... то, что было сделано, я считаю хорошей работой,

– добавил Зеленский.

Россияне продолжают штурмовать в районе Авдеевки