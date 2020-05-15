Зеленский не будет участвовать в переговорах России и Украины в Стамбуле, – AFP

Президент Украины Владимир Зеленский не будет участвовать в переговорах с российской стороной, которые пройдут в Стамбуле в четверг, 15 мая.

На переговоры он направит делегацию. Об этом сообщает AFP News Agency, ссылаясь на источник среди украинских чиновников, передает 24 Канал.

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Что об этом известно

Делегация Украины встретится с российскими переговорщиками в Стамбуле в четверг для переговоров, Зеленский не поедет,

– сообщило агентство со ссылкой на источник.

Незадолго после этого Владимир Зеленский на пресс-конференции после переговоров с Эрдоганом отметил низкий уровень российской делегации, однако отметил, что отправляет украинских чиновников "из уважения к президентам Трампа и Эрдогана".

По его словам, украинскую делегацию возглавит Министр обороны Умеров.

Напомним, за несколько часов до этого украинский дипломатический источник сообщил агентству Reuters, что вопрос об отправке делегации для переговоров с прибывшей в Стамбул российской делегацией все еще рассматривается.