Зеленский не планирует возвращать Федорова в Минобороны, – СМИ

В медиа утверждают, что команда Владимира Зеленского рассчитывает, что протесты в поддержку Михаила Федорова постепенно погаснут, ведь его возвращать в Минобороны не планируют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

Что говорят о протестах в отношении Федорова?

Собеседники издания говорят, что президент считает историю с руководством Минобороны завершенной. А значит, по их словам, вопрос о возвращении Федорова на должность министра обороны сейчас, скорее всего, неактуален.

Если бы Федорова хотели вернуть в команду, ему бы сразу что-то предложили. А сейчас мы понимаем, что все эти идеи с вицепремьером и прочее – это, чтобы погасить уличные протесты,

– считает собеседник из окружения эксминистра.

После увольнения эксголовкома Александра Сырского президент не планирует выполнять еще одно требование протестующих, передает издание.

В то же время, организаторы протестов уже обсуждают изменение формата. Они могут провести шествие вместо митингов.

В окружении эксминистра уверены, что всплеск популярности Федорова в обществе временный, а в политику он не собирается. Хотя, по словам источников, это будет зависеть от развития событий с протестами, на фронте и возможным давлением на бывшего чиновника или его окружения.

Напомним, во время 12-го дня митингов против увольнения Федорова из Минобороны во Львове могло произойти нападение на протестующих. У памятника Тарасу Шевченко мужчина с закрытым балаклавой лицом двигался с ножом в сторону участников акции. Они задержали его и передали полиции.