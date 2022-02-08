Зеленский неожиданно сменил посла Украины в Польше

Президент Украины Владимир Зеленский неожиданно провел так называемую "ротацию" послов в Польше. Он уволил предыдущего и назначил нового дипломата.

Соответствующие указы президента датируются 8 февраля. Новым главой дипломатического ведомства Украины в Польше стал Василий Зварыч.

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Что известно о дипломатах

До сих пор должность занимал Андрей Дещица. Он работал в Польше с 13 октября 2014 года. Также до назначения 4 месяца был министром иностранных дел Украины.

Представлял Украину на четырехсторонних Женевских переговорах по урегулированию вооруженного конфликта между Россией и Украиной. Участие тогда принимали дипломатические представители Украины, ЕС, США и России.

Василий Зварыч был директором второго территориального департамента МИД Украины. Также занимал должность заместителя директора департамента информационной политики Министерства иностранных дел. К тому же, был советником-посланником посольства Украины в Польше.

Отношения Польши и Украины

Глава Польши Анджей Дуда предложил пригласить Украину на встречу перед летним саммитом НАТО. Это он сказал во время совместного брифинга с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом.

Также МИД Польши опроверг фейки, которые распространяют об отношениях с Украиной. В сообщении говорится, что дезинформация не разделит государства. Ведь были вбросы о том, что у Польши якобы есть "имперские амбиции" в отношении Украины.

Государства имеют целью построить совместный газопровод, чтобы увеличить поставки газа между странами. Варшава неоднократно заявляла, что "Северный поток-2" Россия может использовать как оружие.

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