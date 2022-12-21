Зеленский несколько месяцев хотел полететь в США: детали визита президента в Вашингтон

21 декабря 2022, 22:02
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Источник:

CNN

Президент Владимир Зеленский 21 декабря прибыл в США. Глава государства и раньше хотел совершить эту поездку, однако помешали военные угрозы. Впрочем, один момент стал решающим.

Так, президент хотел поехать в США в течение нескольких месяцев. Об этом сообщил источник, близкий к украинскому лидеру.

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График визита не раскрывали

Из-за постоянной угрозы чиновники правительства, а также сотрудники посольства в США не знали о графике визита Зеленского. Кроме того, его нужно было согласовывать с Белым домом.

Нужно было просчитать военные риски, чтобы позволить президенту совершить короткую заграничную поездку без угрозы для военной ситуации в стране.

Что повлияло на решение Зеленского

Также, по словам источника, Зеленский не ехал бы, если бы не произошло значительное развитие в отношениях между Украиной и США. Однако администрация Байдена подтвердила план послать Украине новый пакет оборонной помощи, включающий системы противоракетной обороны Patriot. Зеленский рассматривает это как серьезное изменение в отношениях союзников.

Что известно о визите Зеленского

  • Это первая поездка президента за границу с начала полномасштабного вторжения России. В 21:00 Зеленского встретил президент Джо Байден и первая леди США Джилл Байден.
  • После переговоров политики дадут общую пресс-конференцию, а затем Зеленский выступит перед Конгрессом.
  • Перед этим США выделили Украине вооружение на 1,85 миллиарда долларов, в том числе системы ПВО Patriot.
Автор: Ольга Музика