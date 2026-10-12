Мы определяем, работают ли российские НПЗ, – Зеленский о договоренностях США и России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение США по поводу дизельного соглашения не связано с возможным влиянием российских поставок топлива. По его словам, объемы экспорта из России незначительны для мирового потребления, поэтому за позицией Вашингтона стоят другие причины.

Глава государства обратил внимание на несоизмеримость российского экспорта дизельного топлива с общими потребностями мирового рынка, об этом сообщает DRM News.

Почему Зеленский сомневается во влиянии российского дизельного топлива?

По словам президента, Россия предлагает поставлять от 300 тысяч до 500 тысяч тонн дизельного топлива в месяц. В то же время мировое потребление, как отметил Зеленский, составляет около 120 миллионов тонн ежемесячно.



Я не думаю, что объемы, которые предлагает Россия, повлияют на рынок. Мы слышали о 300 тысячах–500 тысячах тонн в месяц, хотя мировое потребление составляет 120 миллионов в месяц. Я не думаю, что это окажет ощутимое влияние. Если кто-то думает иначе, пусть думает. Поэтому я считаю, что за этим решением стоят другие причины,

– сказал Владимир Зеленский.

Как Украина может влиять на российскую нефтяную отрасль?



Отдельно Зеленский подчеркнул, что у Украины есть собственные рычаги влияния на российскую нефтяную логистику и работу перерабатывающих предприятий. Он задал вопрос, почему США не заключают соответствующее соглашение с Украиной.

Почему Америка не заключает с Украиной соглашение о дизельном топливе? Мы влияем на то, движутся ли эти суда. Мы определяем, работают ли российские НПЗ,

– заявил президент.

НПЗ – это нефтеперерабатывающие заводы, на которых производят, в частности, дизельное топливо. Российская нефтеперерабатывающая инфраструктура является важной частью топливного сектора страны, а также обеспечивает потребности ее экономики и вооруженных сил.

Украина наносит удары по объектам российской нефтяной инфраструктуры, пытаясь ограничить возможности России по производству и поставкам топлива. В этом контексте Зеленский подчеркнул роль Украины в вопросах логистики и функционирования российских нефтеперерабатывающих предприятий.

В то же время президент не привел дополнительных подробностей о том, какой формат соглашения с США может быть достигнут, или о конкретных условиях, на которых Украина могла бы поставлять дизельное топливо американской стороне. Ранее Зеленский также комментировал удары по российской нефтяной инфраструктуре.