Глава держави звернув увагу на неспівмірність російського експорту дизельного пального із загальними потребами світового ринку, про це повідомляє DRM News.

Чому Зеленський сумнівається у впливі російського дизелю?

За словами президента, Росія пропонує постачати від 300 тисяч до 500 тисяч тонн дизельного пального на місяць. Водночас світове споживання, як зазначив Зеленський, становить близько 120 мільйонів тонн щомісяця.



Я не думаю, що обсяги, які пропонує Росія, вплинуть на ринок. Ми чули від 300 тисяч до 500 тисяч тонн на місяць, хоча світове споживання становить 120 мільйонів на місяць. Я не думаю, що це матиме відчутний вплив. Якщо хтось думає інакше, нехай думає. Тому я вважаю, що за цим рішенням стоять різні причини,

– сказав Володимир Зеленський.

Як Україна може впливати на російську нафтову галузь?



Окремо Зеленський наголосив, що Україна має власні важелі впливу на російську нафтову логістику та роботу переробних підприємств. Він поставив питання, чому США не укладають відповідну угоду з Україною.

Чому Америка не укладає з Україною угоду щодо дизелю? Ми впливаємо на те, чи рухаються ці судна. Ми визначаємо, чи працюють російські НПЗ,

– заявив президент.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

НПЗ – це нафтопереробні заводи, на яких виробляють, зокрема, дизельне пальне. Російська нафтопереробна інфраструктура є важливою частиною паливного сектору країни, а також забезпечує потреби її економіки та війська.

Україна завдає ударів по об'єктах російської нафтової інфраструктури, намагаючись обмежити можливості Росії виробляти й постачати пальне. У цьому контексті Зеленський наголосив на ролі України в питаннях логістики та функціонування російських нафтопереробних підприємств.

Водночас президент не навів додаткових подробиць щодо можливого формату угоди зі США або конкретних умов, на яких Україна могла б постачати дизельне пальне американській стороні. Раніше Зеленський також коментував удари по російській нафтовій інфраструктурі.