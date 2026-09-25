Реально ли закончить войну до зимы на фоне участившихся атак: что говорит Зеленский

Украина активизировала подготовку к зимнему периоду и принимает меры для предотвращения энергетического коллапса. Власти работают над формированием зимнего пакета противовоздушной обороны, решением проблемы с ракетами для Patriot и созданием собственной системы Freya. В то же время Киев ожидает результатов международных переговоров о влиянии Китая на Россию с целью завершения войны.

Об этом заявил Владимир Зеленский во время общения с журналистами 25 сентября.

Возможно ли завершение войны до наступления зимы?

Украинская сторона ожидает результатов переговоров между президентом США и лидером Китая Си Цзиньпином в части, касающейся войны. Президент Украины во время встречи в Нью-Йорке лично обращался к американскому лидеру с просьбой содействовать привлечению Пекина к оказанию давления на Кремль.

Безусловно, я поднимал этот вопрос и просил лично президента Байдена поднять этот вопрос и сделать все, чтобы лидер Китая повлиял на Путина в отношении завершения войны,

– отметил глава государства.

По его словам, обратной связи от американской стороны пока нет, но Украина рассчитывает на результат этой части беседы.

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Локальные планы устойчивости и формирование зимнего пакета ПВО

Параллельно с дипломатическим треком Украина осуществляет масштабную подготовку к зимнему периоду. Планы устойчивости должны быть максимально завершены на локальном уровне в регионах, где они будут подвержены четкому контролю и проверке.

Важной составляющей защиты является формирование специального зимнего пакета противовоздушной обороны.

Относительно пакета зимнего противовоздушного обратимо. Он должен быть. Это очень непросто, но он должен родиться,

– подчеркнул президент.

Над привлечением новых систем и дополнительных ракет работает Министерство обороны, Министерство иностранных дел и Служба внешней разведки.

Поставка ракет в Patriot и разработка системы Freya

Главным вызовом в обеспечении безопасности остается поставка боеприпасов в уже существующие комплексы. Власти аккумулируют усилия по решению вопроса с ракетами к системам Patriot. Кроме того, Украина ведет работу над собственным треком антибаллистической противовоздушной обороны – системой Freya.

По словам президента, над этим направлением будут продолжать работу, чтобы не допустить энергетического коллапса в стране.

Важно отметить и то, что президент США Дональд Трамп уже окончательно согласовал предоставление Украине лицензий для самостоятельного производства ракет в системы противовоздушной обороны Patriot.