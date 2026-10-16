"Он в отчаянии": лидеры ЕС не оказывали давления на Зеленского в связи с заявлениями о Трампе, – Politico

Президент Владимир Зеленский не сталкивался с давлением со стороны европейских лидеров в отношении "смягчения тона" в высказываниях о Вашингтоне. Дипломаты признают критичность ситуации и не требуют от Киева изменения риторики.

Об этом сообщило Politico со ссылкой на четырех дипломатов Евросоюза.

Позиция европейцев

Очередная напряженность возникла после заявления Киева о возобновлении ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Это произошло вскоре после того, как Дональд Трамп публично призвал украинского лидера уйти в отставку.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен сообщила журналистам в Брюсселе, что сообщения о давлении на Зеленского не соответствуют действительности.

Один из четырех дипломатов объяснил настроения среди союзников на условиях анонимности.

А что вы ожидаете, что Зеленский сделает? Он в отчаянии, а ситуация – хуже не бывает,

– заявил дипломат ЕС.

Напомним, Financial Times со ссылкой на официальных лиц сообщала о якобы планах европейцев порекомендовать Киеву воздержаться от публичной критики главы Белого дома ради сохранения трансатлантических отношений.

Кстати, сам Зеленский во время саммита отметил, что договариваться с Трампом ему проще, чем с Путиным, поскольку в диалоге с Вашингтоном удается находить конкретные темы для конструктивного обсуждения.