Про це повідомило Politico з посиланням на чотирьох дипломатів Євросоюзу.

Позиція європейців

Чергова напруженість виникла після оголошення Києва про відновлення ударів по російських нафтопереробних заводах. Це сталося невдовзі після того, як Дональд Трамп публічно закликав українського лідера піти у відставку.

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен повідомила журналістам у Брюсселі, що повідомлення про тиск на Зеленського не відповідають дійсності.

Один із чотирьох дипломатів пояснив настрій серед союзників на умовах анонімності.

А чого ви очікуєте, що Зеленський зробить? Він у відчаї, а ситуація – гірша не буває,

– заявив дипломат ЄС.

Нагадаємо, Financial Times із посиланням на посадовців повідомляло про нібито плани європейців порадити Києву стримати публічну критику очільника Білого дому заради збереження трансатлантичних відносин.

До речі, сам Зеленський під час саміту зазначив, що домовлятися з Трампом йому простіше, ніж із Путіним, оскільки в діалозі з Вашингтоном вдається знаходити конкретні теми для конструктивного обговорення.