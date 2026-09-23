Как сообщает Clash Report, во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН 23 сентября президент Украины подробно остановился на деструктивной международной деятельности Москвы, которая затрагивает интересы многих регионов мира.

География посягательств и угроз Кремля

По словам главы государства, военное присутствие и подрывные операции Кремля не ограничиваются только европейским континентом, хотя самые острые вызовы возникают непосредственно вблизи границ Украины и государств-членов НАТО.

Россия имеет претензии к нашему соседу Молдове. Она постоянно угрожает Польше и странам Балтии,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что Москва демонстрирует полное пренебрежение суверенитетом стран Южного Кавказа и Центральной Азии. Это проявляется в постоянном политическом давлении и попытках удержать эти регионы в сфере своего влияния.

Масштаб действий в глобальном измерении

"Россия не проявляет уважения к государственности стран Южного Кавказа и Центральной Азии. И, к сожалению, люди в Сирии и по всей Африке также очень хорошо знают, кто такие российские убийцы", – подытожил Президент.

Как уже сообщалось на нашем сайте, международное сообщество неоднократно фиксировало факты присутствия российских наемников и военных подразделений в странах Африканского континента и Ближнего Востока, где их деятельность сопровождалась многочисленными нарушениями международного гуманитарного права.

Вместе с тем, не усмиряются аппетиты кремлевского диктатора и в отношении крупных городов Украины. Владимир Путин и дальше имеет планы захвата Одессы, Харькова и Днепра. Да, украинцев будет ждать тяжелая зима, однако и ответ для России будет болезненным.