Як повідомляє Clash Report, під час виступу на Генасамблеї ООН 23 вересня резидент України детально зупинився на міжнародній деструктивній діяльності Москви, яка зачіпає інтереси багатьох регіонів світу.

Географія зазіхань та погроз Кремля

За словами глави держави, військова присутність та підривні операції Кремля не обмежуються лише європейським континентом, хоча найгостріші виклики виникають безпосередньо поблизу кордонів України та держав-членів НАТО.

Росія має претензії до нашого сусіда Молдови. Вона постійно погрожує Польщі та країнам Балтії,

– наголосив Володимир Зеленський.

Український лідер акцентував на тому, що Москва демонструє повну зневагу до суверенітету країн Південного Кавказу та Центральної Азії. Це виявляється у постійному політичному тиску та намаганні утримати ці регіони в сфері свого впливу.

Масштаб дій у глобальному вимірі

"Росія не виявляє поваги до державності країн Південного Кавказу та Центральної Азії. І, на жаль, люди в Сирії та по всій Африці також дуже добре знають, хто такі російські вбивці", – підсумував Президент.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, міжнародна спільнота неодноразово фіксувала факти присутності російських найманців та військових підрозділів у країнах Африканського континенту та Близького Сходу, де їхня діяльність супроводжувалася численними порушеннями міжнародного гуманітарного права.

Разом із тим, не втихомирюються апетити кремлівського диктатора й щодо великих міст України. Володимир Путін і надалі має плани захоплення Одеси, Харкова й Дніпра. Так, на українців чекатиме важка зима, проте й відповідь для Росії буде болючою.