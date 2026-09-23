Тож український глава закликав зупинити російського диктатора. Про це йшлося у виступі президента Зеленського в ООН 23 вересня.

Що сказав Зеленський про Путіна

Президент України наголосив, що саме від Путіна світом "поширюється зараза" – нестабільність та війна.

Що більше свободи дій має Путін, то небезпечнішим стає світ для всіх інших. Саме тому "нульового пацієнта" необхідно зупинити. Йому слід перекрити простір для дій і можливості поширювати це зло,

– зазначив Володимир Зеленський.

Він додав, що цей "нульовий пацієнт", людина, з якої почалася найбільша війна в Європі з часів Другої світової, неминуче покине цей світ.

Нагадаємо, що Путін також продовжує відправляти на той світ своїх громадян. Так, за останніх 8 місяців, а саме з січня по серпень 2026 року, Росія втратила майже 249 тисяч військових, а це більше ніж населення 21 країни світу.