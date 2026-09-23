Дело не только в Польше и странах Балтии: Зеленский заявил о глобальном масштабе агрессии Кремля

Владимир Зеленский заявил о наличии у России территориальных и политических претензий к Молдове, а также о постоянных угрозах в адрес Польши и стран Балтии. Глава государства подчеркнул, что масштаб деятельности российских военных и диверсионных сил выходит далеко за пределы Восточной Европы.

Как сообщает Clash Report, во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН 23 сентября президент Украины подробно остановился на деструктивной международной деятельности Москвы, которая затрагивает интересы многих регионов мира.

География посягательств и угроз Кремля

По словам главы государства, военное присутствие и подрывные операции Кремля не ограничиваются только европейским континентом, хотя самые острые вызовы возникают непосредственно вблизи границ Украины и государств-членов НАТО.

Россия имеет претензии к нашему соседу Молдове. Она постоянно угрожает Польше и странам Балтии,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что Москва демонстрирует полное пренебрежение суверенитетом стран Южного Кавказа и Центральной Азии. Это проявляется в постоянном политическом давлении и попытках удержать эти регионы в сфере своего влияния.

Масштаб действий в глобальном измерении

"Россия не проявляет уважения к государственности стран Южного Кавказа и Центральной Азии. И, к сожалению, люди в Сирии и по всей Африке также очень хорошо знают, кто такие российские убийцы", – подытожил Президент.

Как уже сообщалось на нашем сайте, международное сообщество неоднократно фиксировало факты присутствия российских наемников и военных подразделений в странах Африканского континента и Ближнего Востока, где их деятельность сопровождалась многочисленными нарушениями международного гуманитарного права.

Вместе с тем, не усмиряются аппетиты кремлевского диктатора и в отношении крупных городов Украины. Владимир Путин и дальше имеет планы захвата Одессы, Харькова и Днепра. Да, украинцев будет ждать тяжелая зима, однако и ответ для России будет болезненным.