Зеленский обещает не допустить блокирование судебной реформы
Источник:Офис Президента
Президент Владимир Зеленский отметил, что незаконные действия, направленные на блокирование судебной реформы, получат отпор. На Банковой 16 сентября соберут на встречу председателя Совета судей, Верховного Суда, парламентариев, а также послов "Большой семерки".
В Офисе Президента подчеркнули, поскольку Совет судей Украины не делегировал трех представителей в этике совета, это вызывает беспокойство относительно прогресса судебной реформы.
Важно Реформу заблокировали: Совет судей Украины не выбрал Членов этического совета
Зеленский обещает не допустить препятствования реформе
Дело в том, что самая важная часть изменений – очищение судебной системы. Однако Зеленский обещает не допустить блокирование реформы.
Я не допущу блокировки главной реформы страны, которую обещал украинцам и которую инициировал. Каждое незаконное действие, направленное на блокирование судебной реформы, получит немедленную оценку и отпор,
– заявил президент.
Он добавил, что не позволит судьям, которые препятствуют реформе и очистке судебной системы, лишить украинцев права на справедливость. Однако, по словам Зеленского, судьи, которые хотят работать в прозрачной системе, должны иметь полную поддержку.
Что этому предшествовало
- Совет судей выбрал 3 членов Этического совета, который должен оценивать на добродетель членов и кандидатов в Высшей квалификационной комиссии судей.
- Всего в Этическом совете должно быть 6 членов: трех выбирает Совет судей Украины, других трех – международные организации.
- Это решение заблокировало судебную реформу.
- Во время голосования 16 из 26 членов Совета судей не поддержали ни одного из кандидатов – то есть проголосовали "против всех".
- Перед тем в Центре противодействия коррупции предупреждали о возможности такого развития событий.
- В "Слуге народа" отреагировали на такое развитие событий. Нардеп Денис Маслов отметил, что это лишь задерживает переформатирование судебной реформы, однако саму реформу не остановить.