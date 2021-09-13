Зеленский обещает не допустить блокирование судебной реформы

Президент Владимир Зеленский отметил, что незаконные действия, направленные на блокирование судебной реформы, получат отпор. На Банковой 16 сентября соберут на встречу председателя Совета судей, Верховного Суда, парламентариев, а также послов "Большой семерки".

В Офисе Президента подчеркнули, поскольку Совет судей Украины не делегировал трех представителей в этике совета, это вызывает беспокойство относительно прогресса судебной реформы.

Важно Реформу заблокировали: Совет судей Украины не выбрал Членов этического совета

Зеленский обещает не допустить препятствования реформе

Дело в том, что самая важная часть изменений – очищение судебной системы. Однако Зеленский обещает не допустить блокирование реформы.

Я не допущу блокировки главной реформы страны, которую обещал украинцам и которую инициировал. Каждое незаконное действие, направленное на блокирование судебной реформы, получит немедленную оценку и отпор,

– заявил президент.

Он добавил, что не позволит судьям, которые препятствуют реформе и очистке судебной системы, лишить украинцев права на справедливость. Однако, по словам Зеленского, судьи, которые хотят работать в прозрачной системе, должны иметь полную поддержку.

Что этому предшествовало

Совет судей выбрал 3 членов Этического совета, который должен оценивать на добродетель членов и кандидатов в Высшей квалификационной комиссии судей.

Всего в Этическом совете должно быть 6 членов: трех выбирает Совет судей Украины, других трех – международные организации.

Это решение заблокировало судебную реформу.

Во время голосования 16 из 26 членов Совета судей не поддержали ни одного из кандидатов – то есть проголосовали "против всех".

Перед тем в Центре противодействия коррупции предупреждали о возможности такого развития событий.

В "Слуге народа" отреагировали на такое развитие событий. Нардеп Денис Маслов отметил, что это лишь задерживает переформатирование судебной реформы, однако саму реформу не остановить.