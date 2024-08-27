Зеленский объяснил, будет ли задержание Дурова иметь влияние на работу Telegram в Украине

Владимир Зеленский отреагировал на задержание основателя и генерального директора Telegram Павла Дурова. В частности, президент ответил, повлияет ли это на работу мессенджера в Украине.

Так, во время форума "Украина 2024. Независимость" глава государства отметил, что политика нашего государства в вопросе работы мессенджера должна согласовываться с политикой стран Евросоюза, информирует 24 Канал.

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Telegram работает в Украине. Это да. А те, или иные шаги Украины будут происходить в консенсусе с политикой стран ЕС. Должно быть согласование среди стран Евросоюза в таких сенсетивных вопросах,

– отметил Владимир Зеленский.

А что касается непосредственно задержания Дурова, то Владимир Зеленский отметил, что не знает детали этого дела,.

"Скажу откровенно – не знаю деталей дела. И, думаю, что никто не знает", – добавил президент.

Что известно о задержании Дурова

Ордер на арест Дурова выдала служба предотвращения насилия в отношении несовершеннолетних (OFMIN) в рамках расследования возможных преступлений, включая мошенничество, торговлей наркотиками, киберзапугиванием, организованной преступностью и содействием терроризму.

Дурова задержали вечером 24 августа во Франции, прямо в аэропорту. Его обвиняют в непринятии мер по прекращению преступного использования его платформы.