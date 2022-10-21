Зеленский назвал ключевой принцип, по которому мир должен реагировать на российские угрозы

Россия уже давно доказала своими поступками, что она – страна-террорист. После ядерных угроз она пугает мир подрывом Каховской ГЭС.

Как сказал Владимир Зеленский в своем традиционном обращении, сейчас все в мире должны действовать мощно и быстро, чтобы не допустить еще такого российского теракта.

Важно Подрыв Каховской ГЭС – один из планов россиян: зачем им это

Президент Украины пояснил, что подрыв дамбы будет означать масштабную катастрофу.

Конечно, мы понимаем, что оккупантам безразлично, что будет с территорией Украины. Они этим терактом могут уничтожить даже возможность поставки воды в Крым. И если Россия готовит такой теракт, то это означает, что террористы очень четко осознают: им не удержать не только Херсон, но и весь Юг нашей страны, в том числе Крым.

– констатировал украинский лидер.

По словам Зеленского, сейчас весь мир должен объединиться, чтобы дать государству-террористу понять, что теракт на Каховской ГЭС будет означать абсолютно то же, что и применение оружия массового поражения.

"Последствия для России должны быть соответствующими. Мир должен реагировать превентивно. Это ключевое правило сейчас. Принцип превентивного реагирования на угрозы безопасности наконец-то должен стать одним из базовых для международной политики", – заявил Зеленский.

Ранее украинский лидер уже призвал НАТО и все международное сообщество пересмотреть порядок реагирования на действия страны-агрессора, в том числе и по вопросу применения ядерного оружия.

Что следует знать о планах врага по Каховской ГЭС

В России пропагандисты обвиняют Украину в якобы подготовке удара по дамбе Каховской ГЭС. Однако оккупанты заменяли ее.

Российские захватчики могут попытаться взорвать Каховскую ГЭС, чтобы поднять уровень воды в Днепре. Так они хотят замедлить контрнаступление ВСУ, которое могло бы продолжаться уже на левом берегу Херсонщины.

Многие эксперты утверждают, что россияне не пойдут на подрыв дамбы. Такого мнения придерживается и депутат Херсонского облсовета и военный ТРО Сергей Хлань. По его словам, до подрыва плотины Каховской ГЭС дело не дойдет, потому что крымский канал сразу останется без воды и это будет второй репутационный урон оккупантов после подрыва Крымского моста.

Достойно внимания – почему оккупанты не пойдут на подрыв Каховской ГЭС: смотрите видео