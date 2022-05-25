Зеленский объяснил, почему многие не верили, что Украина выстоит против России
25 мая 2022 , 23:52Читати новину українською
Владимир Зеленский обнародовал очередное видеообращение в конце 91-го дня героического противостояния украинского народа российским оккупантам. В нем он в частности объяснил, почему многие не верили в решительное противостояние Украины российской агрессии.
Да, по словам президента, мир оказался просто не готов к украинской смелости. 24 канал передает детали речи Зеленского.
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