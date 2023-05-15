Это была наша ошибка, – Зеленский объяснил, почему Россия имеет поддержку в ООН

Несмотря на то, что Россия совершает ужасные зверства в Украине уже больше года, страна-террорист продолжает быть членом ООН и иметь там поддержку. Это стало возможным из-за давних связей СССР и некоторых стран.

Речь идет об Индии, Латинской Америке и странах Африки. Больше об этом рассказал Владимир Зеленский в интервью итальянским журналистам, передает 24 Канал.

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За этим, по словам президента, стоит длинная история экономических отношений между СССР и этими государствами.

Это факт. И хотя мы являлись частью СССР, всегда все воспринимали, что потомками Советского союза является Россия. Для этого все эти дипломатические цепочки и экономические отношения между государствами, совместное производство, товарооборот. Все это осталось,

– добавил Зеленский.

Украинский лидер убежден, что в этом ошибка Украины. Ведь после распада СССР мы не выстроили мощных отношений с Латинской Америкой.

"Есть минусы и мы должны их признавать. Если бы я их не признавал, то мы бы не менялись", – сказал президент Украины.

Украина меняет ситуацию

Зеленский заявил, что уже начал выстраивать отношения со странами Африки и Латинской Америкой. Конечно, отношения Украины и Европы сейчас более глубокие и тесные, потому что мы географически близки. К тому же, нас объединила общая проблема – агрессия России.

Шаг за шагом мы сможем выстроить такие дела. И люди поймут, что происходит в Украине. Но это большой труд,

– подчеркнул Зеленский.

Добавим, что, несмотря на полномасштабное вторжение в Украину, Россия с апреля до мая председательствовала в Совбезе ООН. Она, как всегда, злоупотребляла широкими процедурами полномочий председательства в Совбезе. Страна-агрессорка сеяла дезинформацию и "убивала клинышки" между странами-членами ООН.