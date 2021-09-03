Зеленский объяснил, почему Украина не может ввести двойное гражданство
Источник:телеканал "Дом"
Владимир Зеленский заявил, что выступает за двойное гражданство в Украине. Однако пока это вопрос сложный из-за принудительной паспортизации жителей оккупированных территорий Россией.
Закон о гражданстве не может быть универсальным
Сейчас нардепы рассматривают вопрос о двойном гражданстве, однако оно не может быть универсальным. Об этом президент Украины заявил во время рабочего визита в США.
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Он пояснил, что вводить двойное гражданство именно сейчас – не время.
Я выступаю за двойное гражданство. Но есть сложности из-за оккупации. На Донбассе около 600 тысяч российских паспортов розданы на наших украинских территориях, которые сейчас оккупированы,
– сказал Зеленский.
В мирное время это можно было бы реализовать быстрее
Если бы в Украине не было войны, нардепы могли бы сделать вопрос двойного гражданства приоритетным и быстро за него проголосовать.
"Ради тех, кто имеет украинские корни, ради украинцев, большие диаспоры которых проживают в США, Канаде, во всем мире", – отметил политик. Он добавил, что подход будет отдельным для каждой страны.Обратите внимание! Россия массово раздает свои паспорта жителям временно оккупированного Донбасса. Население заставляют голосовать на выборах в Госдуму. В случае отказа им угрожают увольнением с работы.