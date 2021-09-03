Закон про громадянство не може бути універсальним

Наразі нардепи розглядають питання про подвійне громадянство, однак воно не може бути універсальним. Про це президент України заявив під час робочого візиту у США.

До теми "Хто хоче, той залишиться українцем": у ТКГ відреагували на роздачу паспортів Росії на Донбасі

Він пояснив, що запроваджувати подвійне громадянство саме зараз – не на часі.

Я виступаю за подвійне громадянство. Але є складнощі через окупацію. На Донбасі близько 600 тисяч російських паспортів роздані на наших українських територіях, які зараз окуповані,

– сказав Зеленський.

У мирний час це можна було б реалізувати швидше

Якби в Україні не було війни, нардепи могли б зробити питання подвійного громадянства пріоритетним і швидко за нього проголосувати.

"Заради тих, хто має українське коріння, заради українців, великі діаспори яких проживають у США, Канаді, в усьому світі", – зазначив політик. Він додав, що підхід буде окремим для кожної країни.

Зверніть увагу! Росія масово роздає свої паспорти мешканцям тимчасово окупованого Донбасу. Населення змушують голосувати на виборах до Держдуми. У разі відмови їм погрожують звільненням з роботи.