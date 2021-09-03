Закон про громадянство не може бути універсальним
Наразі нардепи розглядають питання про подвійне громадянство, однак воно не може бути універсальним. Про це президент України заявив під час робочого візиту у США.
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Він пояснив, що запроваджувати подвійне громадянство саме зараз – не на часі.
Я виступаю за подвійне громадянство. Але є складнощі через окупацію. На Донбасі близько 600 тисяч російських паспортів роздані на наших українських територіях, які зараз окуповані,
– сказав Зеленський.
У мирний час це можна було б реалізувати швидше
Якби в Україні не було війни, нардепи могли б зробити питання подвійного громадянства пріоритетним і швидко за нього проголосувати.
"Заради тих, хто має українське коріння, заради українців, великі діаспори яких проживають у США, Канаді, в усьому світі", – зазначив політик. Він додав, що підхід буде окремим для кожної країни.