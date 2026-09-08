Зеленский объяснил, почему Виткофф и Кушнер прибыли в Украину на поезде, а не прилетели

Владимир Зеленский предложил представителям президента США Стиву Виткоффу и Джареду Кушнеру в следующий раз прилететь в Киев на украинском президентском самолете. Украинские аэропорты технически готовы принимать американские делегации, однако для этого необходим безопасный воздушный коридор.

Об этом он заявил 8 сентября, отвечая на вопросы журналистов.

Зеленский рассказал о деталях возможного следующего визита

Украинские аэропорты технически готовы принимать американские делегации. В частности, речь идет о "Борисполе" и аэропорте "Киев" в Жулянах.

В то же время президент отметил, что Россия наносила удары по взлетным полосам обоих аэропортов, пытаясь продемонстрировать якобы отсутствие безопасности для авиасообщения с Украиной.

Россия, безусловно, хотела подчеркнуть, что в Украине нет безопасности. Они нанесли удары и по взлетно-посадочной полосе в Жулянах, и по взлетно-посадочной полосе в Борисполе. Но, тем не менее, все работало. С технической точки зрения наши аэропорты абсолютно готовы к приему делегаций,

– подчеркнул президент.

Он добавил, что главным вопросом остается обеспечение безопасного воздушного коридора со стороны России.

Украина также рассматривала другой вариант прибытия американской делегации – самолетом в белорусский Гомель, а оттуда на автомобильном транспорте в Киев. Однако американская служба безопасности в итоге выбрала поезд.

Зеленский сообщил, что Виткофф и Кушнер согласились вновь посетить Украину. Президент подчеркнул, что Киев готов обеспечить необходимые условия для их приезда.

Они много раз бывали в Москве, а в Киеве – впервые. Я благодарен за то, что они в Киеве, но хотелось бы, чтобы они бывали здесь чаще, чтобы демонстрировать все-таки баланс уважения как к Москве, так и к Киеву. Это для нас важно,

– сказал глава государства.