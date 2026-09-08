Про це він сказав 8 вересня, відповідаючи на запитання журналістів.

Зеленський розповів про деталі можливого наступного візиту

Українські аеропорти технічно готові приймати американські делегації. Зокрема, йдеться про "Бориспіль" та аеропорт "Київ" у Жулянах.

Водночас президент зазначив, що Росія завдавала ударів по злітних смугах обох аеропортів, намагаючись продемонструвати нібито відсутність безпеки для авіасполучення з Україною.

Росія безумовно хотіла підкреслити, що немає безпеки в Україні. Вони вдарили і по смузі в Жулянах, і по смузі в Борисполі. Але, тим не менш, усе працювало. Абсолютно технічно наші аеропорти готові до того, щоб приймати делегації,

– наголосив президент.

Він додав, що головним питанням залишається забезпечення безпечного повітряного коридору з боку Росії.

Україна також розглядала інший варіант прибуття американської делегації – літаком до білоруського Гомеля, а звідти автомобільним транспортом до Києва. Однак американська служба безпеки зрештою обрала поїзд.

Зеленський повідомив, що Віткофф і Кушнер погодилися знову відвідати Україну. Президент наголосив, що Київ готовий забезпечити необхідні умови для їхнього приїзду.

Вони були багато разів у Москві, і це перший раз у Києві. Я вдячний за те, що вони в Києві, але хочеться, щоб вони були частіше, щоб показувати все-таки баланс поваги і до Москви, і до Києва. Це для нас важливо,

– сказав глава держави.