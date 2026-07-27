Зеленский объяснил увольнение Федорова и перестановки в Кабмине

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал недавние изменения правительства. В частности, он затронул тему увольнения министра обороны Михаила Федорова.

По словам главы государства, не было сотрудничества и диалога между Главнокомандующим ВСУ и Минобороны. И это продолжалось не в течение нескольких дней или недель, а в течение месяцев. Об этом Зеленский рассказал в эфире Sky News.

Почему Зеленский уволил Федорова?

Президент подчеркнул, что существуют некоторые вещи, которые можно решить только вместе, то есть, когда Минобороны работает с армией. И недостаточно только одного человека.

Самый большой вызов – это мобилизация. Мы подсчитали и понимаем, что в октябре можем столкнуться с более чем полумиллионом новых российских военных. Поэтому нам нужен новый подход к мобилизации и новые шаги. Возможно, не очень быстрые и, конечно, не радикальные. Но чтобы найти решение этого вопроса, мне нужно единство между этими двумя институтами,

– заметил он.

Следующий вопрос, который следовало решить, – это ПВО. Ведь у Украины нет достаточно систем против баллистики.

"У меня нет времени на разговоры. Слушайте, у меня нет времени выслушивать одну сторону, а потом другую, ведь эти стороны не готовы встречаться каждый день – они должны встречаться каждый час, пока наше небо не будет защищено", – заявил он.

Президент добавил, что он не должен определять, кто прав, а кто нет. И это его конституционное право сделать все как можно быстрее, чтобы было единство. Министр обороны и Главнокомандующий ВСУ должны работать вместе, чтобы предоставить правильные сигналы армии и партнерам Украины.

Относительно того, что украинские дистрайки – это заслуга Федорова или Сырского, президент отметил, что это заслуга Сил обороны, в частности СБУ и ГУР. Ведь дипстрайки – это специальные операции, проводимые специальными силами. Кроме того, наносить такие удары помогают налогоплательщики и партнеры, которые вкладывают деньги в производство дронов. Сегодня в Украине около 500 компаний, производящих БПЛА для дипстрайков.

Что Зеленский сказал о смене премьера?

Он подчеркнул, что Украина должна, прежде всего, подготовиться к очень сложной зиме.

"Никто даже не может представить, какой она будет, – ни мы, ни партнеры. И мне нужно было такого премьер-министра, который глубоко разбирается в энергетике, который знает, с чем мы столкнемся", – заявил президент.

Глава государства подытожил, что ему удалось решить этот вопрос назначением Сергея Корецкого.

Напомним, что ушел не только Федоров, но и Сырский. Временным главой Минобороны был назначен Евгений Хмара , а Главнокомандующим ВСУ стал Михаил Драпатый .

Что касается Федорова, то ему президент предлагал несколько должностей. Однако тот отказался и видит себя только министром обороны.