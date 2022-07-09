Это вопрос ротации, – Зеленский прокомментировал увольнение ряда украинских послов
9 июля 2022 , 22:34Читати новину українською
Президент Владимир Зеленский уволил Андрея Мельника и еще нескольких украинских послов. Глава государства объяснил такое кардинальное решение.
Сегодня стало известно о том, что Владимир Зеленский уволил Андрея Мельника с поста посла Украины в Германии. Такая же участь постигла послов Любовь Непопу (Венгрия), Евгений Перебийнис (Чехия), Вячеслав Яцюк (Норвегия) и Игоря Полиху (Индия, Мальдивы, Непал, Шри-Ланка и Бангладеш).
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