Это вопрос ротации, – Зеленский прокомментировал увольнение ряда украинских послов

Президент Владимир Зеленский уволил Андрея Мельника и еще нескольких украинских послов. Глава государства объяснил такое кардинальное решение.

Сегодня стало известно о том, что Владимир Зеленский уволил Андрея Мельника с поста посла Украины в Германии. Такая же участь постигла послов Любовь Непопу (Венгрия), Евгений Перебийнис (Чехия), Вячеслав Яцюк (Норвегия) и Игоря Полиху (Индия, Мальдивы, Непал, Шри-Ланка и Бангладеш).

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Объяснение радикальных кадровых решений