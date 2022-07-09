Сьогодні стало відомо про те, що Володимир Зеленський звільнив Андрія Мельника з поста посла України у Німеччині. Така ж доля спіткала послів Любов Непопу (Угорщина), Євген Перебийніс (Чехія), В'ячеслав Яцюк (Норвегія) та Ігоря Поліху (Індія, Мальдіви, Непал, Шрі-Ланка та Бангладеш).

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Пояснення радикальних кадрових рішень

Як пояснив Володимир Зеленський у своєму зверненні до народу України, за цими звільненими не варто шукати якихось особливих причин та інтриг. Він запевнив, що це звичайна дипломатична практика.

Це питання ротації – звичайна частина дипломатичної практики. У Чехію, Німеччину, Угорщину, Норвегію та Індію будуть призначені нові представники України. Кандидатури готуються по лінії Міністерства закордонних справ,

– сказав Зеленський.

Також він додав, що наступного тижня варто очікувати багато важливих новин, зокрема і від урядовців. Чого саме вони будуть стосуватися – наразі невідомо.