Зеленский объявил о старте народовластия – первый опрос уже в Дие
Владимир Зеленский анонсировал старт в Украине цифрового народовластия. Первый опрос для украинцев уже появился в Дие.
В Украине начался саммит по случаю двухлетия Дии. На нем, сообщает 24 канал, выступил президент Владимир Зеленский.
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Зеленский объявил о старте народовластия
Глава государства напомнил, что одним из основных пунктов его президентства является вопрос народовластия. Это означает возможность принимать важные решения вместе, в том числе и в режиме онлайн. "Мы делаем на этом пути первый шаг – в Дие запускается услуга опроса", – сообщил Зеленский.
Он подчеркнул, что это первый масштабный инструмент электронной демократии. Для украинцев это предусматривает возможность выражать свою позицию, влиять на решения, для государства – возможность быстро узнать мнение людей.
А для всех нас это означает фактически старт цифрового народовластия,
– добавил украинский лидер.
В Дие уже есть первый опрос
Зеленский также назвал первый вопрос, который уже есть на ресурсе: "В Дие появились новые цифровые услуги. Какая по вашему мнению является наиболее полезной?".
На выбор украинцам предлагают следующие ответы:
- изменение места регистрации,
- справка о несудимости,
- надлежащий пользователь,
- опрос.
Президент призвал пользователей Дии выбирать свой вариант и наблюдать за тем, как работает электронная демократия.Обратите внимание! Глава государства также отметил, что преимущества цифрового государства должны быть доступными для каждого. В связи с этим Зеленский анонсировал, что вскоре все украинцы в возрасте от 60 лет бесплатно получат мобильный телефон.
Годовщина создания Дии: что известно о саммите
- Во время него представят новые услуги, которые вскоре или уже 8 февраля станут доступными в приложении.
- Кроме Зеленского, на мероприятии выступают министр цифровой трансформации Михаил Федоров, команда Дии и Минцифры.
- Во время саммита также раскроют больше подробностей относительно функции генерирования справки о несудимости.