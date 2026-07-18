Об этом президент сообщил во время вечернего обращения.

Почему будут говорить на Штабе?

По его словам, на совещании будут рассматриваться ключевые вопросы обеспечения украинских военных всем необходимым для продолжения боевых действий. Одной из главных тем станет поставка вооружения для Сил обороны Украины.

То, что необходимо по снабжению, по оружию, по дальнобойной артиллерии и НРК – все будет на Штабе уже в понедельник,

– отметил президент.

Отдельно Зеленский сообщил, что Украина продолжает работать с международными партнерами над реализацией уже достигнутых договоренностей о передаче ракет и других видов специального вооружения. По его словам, переговоры продолжаются, а украинская сторона рассчитывает на выполнение взятых союзниками обязательств.

Помимо подготовки к заседанию Штаба, президент сообщил, что в последние дни провел ряд подробных бесед с командирами корпусов, воюющих на самых горячих направлениях фронта.

Особое внимание в ходе этих консультаций было уделено Покровскому и другим направлениям в Донецкой области, Александровскому направлению, а также боевой обстановке в Запорожской и Харьковской областях.

Президент отметил работу 17-го корпуса, выполняющего боевые задачи на Запорожском направлении. Он заявил, что подразделение ежемесячно наносит российской армии значительные потери, несмотря на постоянные штурмовые действия оккупантов.

Там, на направлении, постоянно ведутся российские штурмы. Армия оккупанта просто не считается с потерями. Поэтому, конечно, сложно, но корпус приносит Украине результаты,

– сказал он.

Зеленский подчеркнул, что украинское командование продолжает работать над усилением боевых возможностей Сил обороны и обеспечением военных необходимыми ресурсами, а ключевые решения по этому вопросу должны быть приняты уже в ходе ближайшего заседания Ставки.

По информации источников в Вашингтоне, на Банковой обсуждают возможную замену Александра Сырского на посту Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины. Ранее Financial Times также сообщила, что президент Владимир Зеленский приступил к поиску кандидатов на эту должность и планирует провести собеседования с потенциальными претендентами.

На фоне этих сообщений Зеленский заявил, что провел отдельные беседы с Сырским и Федоровым, а также анонсировал предстоящие решения относительно армии. В то же время советник Офиса президента Сергей Лещенко отмечал, что власть уже работает над соответствующими кадровыми решениями, однако для их принятия требуется время.